Una spalla, o forse più, per Abraham. Secondo quanto riferito da todofichajes.com, la Roma avrebbe preso contatti con l'entourage di Alexandre Lacazette. Il classe ’91, in scadenza con l’Arsenal, sembrava voler tornare al Lione, però l’entrata in scena del club di giallorosso potrebbe cambiare le carte in tavola. Lo Special One lo avrebbe voluto anche in passato, e ora avrebbe già avuto qualche conversazione informale con il francese per spiegargli il ruolo che ricoprirebbe alla Roma. Non si esclude quindi un futuro del francese a Trigoria.