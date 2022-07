Tre gol per conquistare Roma. E la Roma.si è messo in vetrina nella doppia sfida di Conference League del suo Bodo/Glimt contro i giallorossi, e Mourinho ha continuato a seguirlo da lontano. Tanto da metterlo nella lista degli obiettivi: la dirigenza ci sta lavorando da tempo, la trattativa è ben impostata ed è stata frenata solo da un infortunio alla spalla subito quattro giorni fa dal giocatore nel ritorno del primo turno di Champions League.- Nei prossimi giorni si attedono notizie sull'entità dell'infortunio, anche se per il momento non dovrebbe essere nulla di grave e la sensazione è che non sia un problema che possa frenare il suo addio al Bodo.ma sempre in contatto con l'entourage di Solbakken e con gli intermediari dell'operazione. L'attaccante al momento è orientato verso la capitale, dove il general manager Tiago Pinto è alle prese con il mercato in uscita: per fare spazio a Solbakken, servirà la cessione di almeno uno tra Kluivert, El Shaarawy e Carles Perez.- Il classe '98 ha voglia di misurarsi in uno dei principali campionati europei dopo tre anni al Bodo col quale ha totalizzato 17 gol e 20 assist: il ragazzo è in scadenza a dicembre 2022 e basterà un indennizzo per liberarlo dal Bodo. Roma e Napoli continuano il testa a testa per Solbakken, i giallorossi preparano l'affondo.