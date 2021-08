Tra i calciatori osservati da Pinto per rinforzare il centrocampo dopo lo stop per Xhaka c'è anche Andre Franck Zambo Anguissa, camerunense del Fulham retrocesso in Championship che però difficilmente giocherà in serie B. Ha un contratto in scadenza nel 2023 e ha 25 anni, con un costo importante di 25 milioni.