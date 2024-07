Roma, contatti per Brahim Diaz: sfida al Tottenham, la posizione del Real Madrid

Getty

Laci prova per. Il centrocampista spagnolo, reduce da 12 gol e 9 assist in 44 partite con ilnell’ultima stagione, è finito nel mirino dei giallorossi.Tornato alle Merengues dopo il prestito al Milan, il classe 1999 si è rivelato uno dei migliori della stagione del Real, chiusa con le vittorie di Liga e Champions League: quinto nella classifica capocannonieri della squadra e terzo tra gli MVP più premiati della squadra di Ancelotti.Nonostante l’arrivo di, che va a rinforzare ulteriormente il reparto avanzato, il Real Madrid non vuole separarsi da. Dal canto suo, il calciatore vuole continuare a vestire la maglia dei Blancos anche nella prossima stagione.

Come rivela FootMercato, nelle ultime settimane, però, diversi club hanno provato a sondare il terreno: tra cui. Entrambi i club, però, hanno trovato il muro della dirigenza del, che non vuole privarsi dell’ex Milan. Servirà dunque, un’offerta ‘indecente’ per ottenere il via libera del club di Florentino Perez.