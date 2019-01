L'umiliazione subita dalla Roma a Firenze, 7-1 per la Fiorentina nei quarti di finale di Coppa Italia, fa infuriare i tifosi giallorossi, che hanno deciso di manifestare con forza la propria rabbia. Una ventina di supporters hanno atteso ieri in tarda serata a Trigoria il ritorno della squadra di Di Francesco per contestarla: insulti ("Vergogna, bastardi!" tra i più pesanti) e lancio di oggetti sia contro il pullman su cui ha viaggiato lo staff tecnico sia contro quello con a bordo i giocatori. Due blindati della Polizia, riferisce Ansa, hanno impedito ai tifosi appostati su piazzale Dino Viola di avvicinarsi all'ingresso del centro sportivo.



Clima rovente a Roma, alle 11 è prevista la ripresa degli allenamenti per preparare la sfida di domenica sera contro il Milan, diretta concorrente per un posto in Champions League: allertate, come per la notte appena trascorsa, le forze dell'ordine, per assicurarsi che non ci siano contatti tra i giocatori e i tifosi, che avevano chiesto anche un confronto con Monchi, De Rossi e Totti.