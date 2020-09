La novità più importante per la Roma in vista della Juve riguarda il reparto difensivo, dove dovrebbe fare l’esordio Kumbulla, l’unico nuovo acquisto dell’era Friedkin, visto che la trattativa per Pedro era stata portata avanti dalla precedente proprietà. L’ex difensore del Verona non ha giocato contro i suoi vecchi compagni di squadra, ma con una settimana di lavoro in più nelle gambe è pronto per giocare dal primo minuto nella difesa a tre.