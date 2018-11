Le scuse a Francesco Totti non sono bastate per fare pace con i tifosi della Roma. Fabrizio Corona è stato duramente contestato dai sostenitori giallorossi per aver indossato la maglia dell’ex numero dieci giallorosso ieri sera durante una serata a Como. “Non dovevo insultare Totti” aveva dichiarato Corona qualche settimana, ma la foto postata su Instagram ha scatenato l’ira dei tifosi: “Non sei degno di indossarla, Totti è l’orgoglio d’Italia, tu non sei nessuno”.