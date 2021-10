lascia inevitabilmente degli strascichi nell'ambiente giallorosso. A maggior ragione dopo le parole pronunciate nel dopo-gara da José: dagli spagnoliai centrocampisti africanipassando per i difensori. Questi ultimi tre erano stati nominati da Mourinho in conferenza stampa dopo la sconfitta di domenica scorsa allo Juventus Stadium, doveFacendo le debite proporzioni, i tre giovani difensori giallorossi possono consolarsi ripensando agli attaccanti. Oggi ci sono soltanto tre calciatori al mondo che valgono più di loro: Mbappé, Haaland e Kane.... Scherzo del destino, nel pre-partita di Bodo-Roma il general manager giallorossocon l'allenatore portoghese... Il quale si è poi sfogato pubblicamente, dimostrando che evidentemente c'è qualcosa che non va. Tra l'altro oggi lo stesso Pinto ha preferito non ritirare il premio Giovanni Colalucci per "rispetto nei confronti della Roma e dei suoi tifosi all'indomani di una serata così dolorosa per tutti noi". ​. Si tratta di due mondi diversi: è vero che gli opposti si attraggono, ma a volte la reazione di due elementi può causare un'esplosione come quando si mette il sodio nell'acqua. In questo senso si spiegano leSperando che la proprietà lo accontenti sul mercato, tenendo conto dell'ultimo bilancio chiuso in rosso per 185,3 milioni di euro ma con un aumento di capitale da 460 milioni di euro previsto entro il 31 dicembre 2022.al meglio. In passato Mourinho aveva già criticato le seconde scelte, come dopo la sconfitta per 3-0 dell'Inter contro la Sampdoria in Coppa Italia nel marzo del 2009. I nerazzurri reagirono alla grande, vincendo lo scudetto e centrando il Triplete l'anno dopo. Traguardi inarrivabili per questa Roma, che non si può paragonare per qualità ed esperienza. OvviamenteChissà, magari Mourinho tornerà subito Special e farà avverare la profezia annunciata tre settimane fa in diretta tv: "Grande Spallettone, vuoi vincerle tutte? Secondo me tu devi perdere la prossima partita fuori casa". Anche se per ora ha avuto ragione l'allenatore del Napoli, prontissimo a rispondergli: "Stai buono, che sei pericoloso. Qui abbiamo tutti gli amuleti, ti si ritorcerà contro".