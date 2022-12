I dubbi dile difficoltà die la voglia die Wijnaldum. Sotto l’albero della Roma c’è tanto spazio ma non troppe risorse per accontentare lo Special One tentato in questi mesi di rivedere il suo futuro tra la corte del Portogallo e le perplessità su un progetto che si aspettava più rapido. La letterina di Mou è stata scritta a novembre quando il tecnico si è lamentato a più riprese per la mancanza di qualità sopratutto a centrocampo a causa della partenza diProprio il mercato invernale fornirà le indicazioniUn reparto che nelle prossime settimane vedrà finalmente il ritorno di(atteso prima di Capodanno) del mercato estivo. Ma non basta. Per questo la Roma ha riallacciato i rapporti col Sassuolo per arrivare aUn regalo doppio: per il ragazzo che non vede l’ora di tornare e per Mourinho che lo aveva già chiesto la scorsa estate.Le alternative portano ai nomi dima non è una trattativa facile.Basta così? Tutt’altro. C’è infatti il casoda dirimere. Mourinho lo vorrebbe fuori e pure il terzino non ha grande voglia di restare. Il problema è la mancanza di offerte concrete. Se dovesse arrivare quella giusta si tornerebbe sul mercato per un terzino destro con. In uscita come detto c’è anche Shomurodov che ha diversi estimatori, ma per ora nessuno disposto a prenderlo a titolo definitivo. Il valore del cartellino è di 10 milioni. In caso di occasioni occhio pure a difesa e porta. Svilar è stato bocciato, piace Vicario ma per l’estate.La situazione è ancora bloccata e difficilmente ci saranno incontri nei prossimi giorni. Si intensificano, invece, i contatti perche è corteggiato da Inter e Juve e ha il contratto in scadenza a giugno. L’offerta è un biennale alle stesse cifre, l’inglese riflette. Pronti quelli di Cristante e Zalewski. Da decifrare invece il futuro diIl primo è legato a doppio filo con Mourinho anche se il prolungamento automatico scatterebbe in caso del 50% di presenze. Sull’attaccante persistono parecchie perplessità. Infine Mourinho: il rinnovo sembra escluso, ma non è assicurata nemmeno la permanenza oltre giugno. Per questo la Roma avrebbe pronto un piano B che porta a