Marchisio-Roma, non è solo un gossip di mercato. La rosa giallorossa ha visto la partenza repentina di Kevin Strootman negli scorsi giorni, un buco ora c'è e Marchisio avrebbe esperienza e caratteristiche per colmarlo. Il contatto c'è stato, l'entourage del centrocampista ex Juve non lo smentisce mentre prevale molta più prudenza in casa Roma.