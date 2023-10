I Blues vogliono un addio e non un arrivederci: non verranno concessi ulteriori sconti all’attaccante belga che ha chiesto e ottenuto nelle ultime due stagioni di andare prima all’Inter e poi alla Roma sempre con la formula del prestito secco. Ora da Londra arrivano segnali di chiusura a qualsiasi operazione che non preveda laQualcosa potrebbe muoversi in questa direzione perché il club giallorosso effettivamente vuole confermare Romelu in rosa anche nella prossima stagione e allo stesso tempo considera Tammy un patrimonio del club che può essere sacrificato sull’altare del mercato dinanzi a un’offerta ritenuta adeguata al valore del giocatore.. Il Chelsea è alla ricerca di un grande numero 9,e osserva anche altri profili in giro per l’Europa. Resta da capire se il club londinese sia realmente interessato a riportare a casa Tammy.al centro del progetto ed è pronta a fare anche dei sacrifici importanti sul mercato per riuscire ad acquistarne il cartellino dal Chelsea.