Roma, cosa serve per qualificarsi in Champions League? Quanti punti deve fare l'Atalanta

Quella contro il Torino di domenica 26 maggio ed il recupero del 2 giugno con la Fiorentina. Ecco quali scenari possono prendere forma negli ultimi appassionanti minuti della Serie A 2023/2024.- Col, dando l’opportunità alla Juventus (anche lei con 68 punti) di ipotecare il terzo posto grazie ad una vittoria nell’ultima col Monza, e la Roma che, anche in caso di successo domenica ad Empoli non potrebbe superare i 66 punti - restando comunque dietro l’Atalanta in virtù dei peggiori risultati negli scontri diretti - la palla passa ai freschi vincitori dell’Europa League, che si sono così guadagnati la partecipazione alla prossima Champions League indipendentemente dal loro posizionamento finale.quelle che di diritto garantiscono la Champions all’Italia, liberando uno slot extra.- Ecco gli scenari da tenere in considerazione in vista dell’ultimo week-end di campionato e del recupero tra Atalanta e Fiorentina del 2 giugno.Situazione ovviamente analoga nel caso in cui l’Atalanta conquisti 4 o 6 punti nelle ultime due partite.- rimanendo dunque dietro il quinto posto del Bologna in ogni caso -e portare a casa quindi due punti.In questo tipo di scenario, la Juventus chiuderebbe dunque la sua stagione al terzo posto, mentre il Bologna si fermerebbe al quarto. A quel punto, con l’Atalanta quinta e vincitrice dell’Europa League, l’Italia porterebbe una sesta rappresentante in Champions League, la Roma di De Rossi da sesta classificata.