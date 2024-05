Roma, sfuma Nandez: l'offerta choc dall'Arabia e la retromarcia del suo agente

Nandez alla Roma non si farà, nonostante le certezze del suo procuratore. L'uruguayano, che ieri ha salutato Cagliari, ha ricevuto infatti un'offerta choc dal'Arabia Saudita che di fatto ha tagliato tutta la concorrenza. L'agenteaveva confermato a LaRoma24.it negli scorsi giorni che il suo assistito - a parametro zero - aveva firmato un contratto triennale con la Roma salvo poi fare marcia indietro: "Non ho parlato con nessuno". Molto simile a quanto era accaduto con l'Inter qualche mese fa quandodefinì "improvvide" le dichiarazioni dell'agente che parlava di contatti fitti con i nerazzurri. Iche aveva conosciuto De Rosi ai tempi del Boca. Nandez, infatti, poteva anche piacere alla Roma ma non c'erano stato incontri definitivi né accordi ufficiali.

Questa mattina è arrivata la conferma che l'affare non si farà a causa del rilancio impareggiabile.Ovviamente una cifra folle per Nandez, che oggi guadagna 1,6 in Sardegna e che ha accettato subito. L'affare è definito e il giocatore ha salutato i suoi ormai ex tifosi sui social: "Pensavo che questo momento non arrivasse mai. Vi ringrazio tutti, sono stati 5 anni veramente troppo belli. Ero solo un ragazzino e oggi vado via da uomo, uruguayano ma anche sardo. Lascio un pezzo della mia vita qui, non sarà un addio".