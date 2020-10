La panchina corta in attacco, l'incognita sul ritorno di Zaniolo e le difficoltà di Perez e Mayoral impongono una riflessione. Così la Roma per gennaio conta di riportare a Trigoria Stephan El Shaarawy. ​ L’attaccante è rimasto fortemente legato alla capitale nonostante il suo addio più di un anno e mezzo fa. Ha festeggiato il suo 28esimo compleanno nella sua casa a all’Eur, dove spera di trasferirsi nuovamente in modo stabile. Suo fratello non ha mai perso i contatti e sta provando a convincere lo Shanghai a liberare Stephan per l’inverno, quando ripartirà la stagione cinese. Per giocare l’Europeo, El Shaarawy deve accumulare partite, e deve giocare a un livello elevato.