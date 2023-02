Di seguito i principali episodi arbitrali di Roma-Cremonese, quarto di finale di Coppa Italia.



ROMA – CREMONESE Mercoledì 01/02 h. 21.00



FABBRI



TOLFO – DI IORIO



IV: CAMPLONE



VAR: MAZZOLENI



AVAR: LONGO S.



26' Rigore per la Cremonese - Pasticcio in impostazione di Ibanez e Kumbulla, Dessers si invola verso la porta e viene steso da Rui Patricio: rigore netto e giallo per il portoghese.



47' La Roma chiede un rigore - Al limite dell'area grigiorossa c'è un tocco di Ferrari sul tallone di Cristante, ma dopo un rapido check al VAR si lascia correre.



78' Espulso Foti - il secondo di Mourinho è stato espulso ed allontanato dal campo per proteste reiterate.