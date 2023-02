: Si ritrova Dessers a cena senza averlo invitato, ci aveva pensato Kumbulla. Lo abbatte cercando anche di evitare un contatto inevitabile. Poi si presenta pure Celik. E finisce male: Sembra pensi più a discutere che a incidere su un reparto che senza Smalling annega negli errori. La tempra non basta. (1’st Zalewski 5,5: Entra quando tutto è incasinato): Ingoia un Dessers amaro quando se lo lascia scivolare via come farebbe un principiante. Un errore enorme. (1’st Smalling 5: Kumbulla gli ha lasciato il posto e pure qualche insicurezza. Si divora anche un gol)Ha di nuovo quel friccichio nelle gambe che gli ha procurato più di un problema nel recente passato. Esplode quando scivola su Okereke che trova l’azione dello 0-2.Cose turche, in senso negativo. Nella ripresa arriva pure l’autogol che lo consegna alla storia degli psicodrammi della Coppa ItaliaGli appunti lasciati da Matic li ha letti male. Inesperienza, tanti errori e un tiro che poteva andare meglio. (12’st Abraham 5: profondità la dà, ma riesce a cogliere il palo pure quando sarebbe più difficile beccare un sei al Superenalotto)A volte sbaglia anche quando non è pressato mostrando una predisposizione a giocare la palla dietro come al Sei Nazioni. Sul finire di primo tempo diventa irritante. (1’st Matic 5,5: prova a portare sapienza, ma l’autorete di Celik intoppa i canali di comunicazione)Cerca fondi che non ci sono, trova pochi spunti e non dà quell’ampiezza che servirebbe in zona offensiva.Un concentrato di intenzioni lasciate a metà. Sembra quasi pattinare sul campo. Anche su calcio piazzato non fa la differenza, a dire il vero non la fa da un po’.: Danza bene ma l’ultima nota non sempre è seguita alla perfezione. Tocca troppe volte il pallone e alla fine le buone intenzioni non bastano più. (1’st Dybala 5,5: ci prova. Ma la notte è davvero troppo buia)Sarebbe tempo, finalmente, di fare un po’ il Gallo cedrone e svestire i panni del pollo. Ma l’ex granata mostra palesi difficoltà anche a livello fisico. Ripresa almeno combattiva e un gol che vale zero.: Rischia tanto con un turn over sorprendente e l’esclusione di Dybala. Anzi rischia troppo, visto che in ballo c’è un trofeo e vista la fine che aveva fatto il Napoli nel turno precedente. Nella ripresa smantella la Roma che aveva messo in campo, e fa anche peggio. Sconfitta pesante.Sarr 6,5: Pochi pericoli, e chi se lo aspettava. Risponde presente quando è chiamato in causa.Ferrari: 6,5 Esperienza che serve come il paneBianchetti 7: Poche distrazioni, tanta concentrazione fino alla fine.Aiwu 6: Iniziale apprensione, poi capisce che è una serata da cui si può prendere molto di piùGhiglione 6,5: Nervi saldi e il giusto mezzo tra spingere e coprireCastagnetti 6,5: Prova concreta, conosce i limiti e ne fa un pregio.Meitè 7: Non è ancora quello ammirato al Toro, ma il centrocampo segue i suoi ritmi.Tsadjout 6,5: Porta scompiglio nella difesa romanista e sembra avere sempre le idee giuste al posto giusto. (21’st Ciofani sv)Pickel 6,5: Sempre propositivo tra le linee, come aveva fatto pure in campionato. Cala un po’ nella ripresa. (16’st Benassi 6)Felix 5,5: Da ex prova a farsi rimpiangere. Ma passa il tempo a litigare con Mancini. (1’st Okereke 7: cambio azzeccato, genera l’autorete di Celik e fa salire il livello tecnico)Dessers 7: Si prende il rigore, segna il gol e pure il lusso di prendersi la rivincita dopo la sconfitta di Tirana. Poi però esce. (1’st Valeri 6: entra a dare una mano dietro, ci riesce)Ballardini 8: In una manciata di giorni ha dato una solidità e una identità alla Cremonese. Il risultato di oggi è un altro miracolo dopo la vittoria di Napoli.