Si dice "onorato dell'interessamento della Roma", ma per ora non si sbilancia. Luis Campos resta il candidato numero uno per il ruolo di prossimo ds della Roma. Pallotta e Baldini lo hanno scelto da tempo, ma in caso di promozione di Totti potrebbe prelavare la pista italiana che porta a Massara o Petrachi. Sul dirigente portoghese c'è pure il Marsiglia, ma per ora la Roma sembra in vantaggio.