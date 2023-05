Intervistato da Sky Sport dopo la finale di Europa League persa col Siviglia, Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato così: "Quando si perde una finale è dura. La delusione è tanta, ma ora dobbiamo far passare un po’ di giorni e ripartire. Mourinho? Io penso che il gruppo resti qualcosa di grande e che non si arriva a una finale di Europa League a caso. Resta l’orgoglio di questa grande squadra che ha dimostrato di potersela giocare. Col mister abbiamo parlato a fine gara soltanto della partita. Colloquio di Mou e Mancini? Non stiamo pensando alla prossima stagione, siamo solo dispiaciuti per la finale persa. La gara è stata equilibrata, loro nel secondo tempo hanno gestito più la palla ma senza creare tanto. Poi quando arrivi ai rigori è una lotteria. C’è stato un momento della stagione in cui ci sono stati tanti infortunati e abbiamo durato a fatica a gestire i tanti infortuni. Credo che il mister si riferisse alla necessità di avere una rosa più ampia".