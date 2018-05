La Roma è a un passo da Bryan Cristante. Definito sia il compenso per il calciatore (circa 2,5 milioni) sia quella per l'Atalanta (25 milioni più bonus). Manca solo l'accordo su una contropartita tra Gerson e Defrel. La Juve nel frattempo sembra essersi ritirata per rituffarsi su Pellegrini. Il via libera dei bianconeri quindi potrebbe essere determinato proprio dalla volontà di Allegri di arrivare al centrocampista romanista che ha una clausola da 30 milioni.