Bryan Cristante, centrocampista della Roma, parla dopo la gara con il Barcellona: "Il Barcellona è una squadra che mette sempre in difficoltà l'avversario. Quando abbiamo capito come muoverci e trovando le distanze siamo stati noi a metterli in difficoltà. Inserimenti? Sì, il mister chiede sempre di inserirsi quando c'è possibilità. Man of the match? È sempre un'amichevole ma fa comunque piacere essere nominato come migliore in campo contro una squadra come il Barcellona. L'importante è che cominciamo a muoverci meglio e a giocare in maniera più fluida. Il 4-3-3? Mezzala mi trovo bene e faccio ciò che chiede il mister".