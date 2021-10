Bryan Cristante, centrocampista della Roma, è intervenuto a Dazn prima della sfida con il Napoli: "Sarà una bella gara, sappiamo che dobbiamo vincere e siamo carichi. Ci mancava uno stadio così, daremo il 100% per portarla a casa".



REAZIONE - "Abbiamo voglia di rivincita, giovedì abbiamo fatto una brutta prestazione e siamo carichi, dovrà essere per forza un'altra storia".



GIOCARE PIU' BASSO PER ARGINARE OSIMHEN - "Abbiamo fatto bene tutte le partite, dobbiamo giocare come abbiamo sempre fatto in campionato e dimostrare che siamo all'altezza della situazione".