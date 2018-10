Atterreranno già oggi nella Capitale i primi tifosi russi del Cska Mosca che domani sera saranno sugli spalti dell’Olimpico, Un appuntamento ad altissima tensione, secondo gli esperti della polizia che seguono il mondo del calcio, come riporta Il Messaggero. Del resto il ricordo degli scontri nel prepartita di Roma – Cska del settembre 2014 è ancora vivo: il bilancio allora fu di 8 arresti, 7 russi (2 trovati in possesso di coltelli e petardi, gli altri per i disordini all’interno dello stadio che causarono il ferimento di 13 steward e di 4 agenti) e un italiano; un tifoso moscovita raggiunto all’addome da una coltellata e 8 Daspo, di cui tre internazionali. I supporter attesi sono 1500 ma a fare paura sono gli Yaroslavka, la formazione dei combattenti attiva dagli anni 90. Il gruppo conta uno zoccolo duro di circa 200 uomini e le sue gesta hanno fatto rapidamente ascendere la tifoseria del Cska sul podio delle peggiori tifoserie d’Europa.