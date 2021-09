Roma-Cska Sofia 5-1 (primo tempo 2-1)



Marcatori: 10' Carey (C), 25', 62' Pellegrini (R), 38' El Shaarawy (R), 82' Mancini (R), 86’ Abraham (R)



Espulsioni: Wildschut (C)



ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp (46' Ibanez), Mancini, Smalling, Calafiori (77' Kumbulla); Villar (57' Veretout), Diawara (57' Cristante); Carles Perez, Pellegrini (75' Abraham), El Shaarawy; Shomurodov. All.: Mourinho



CSKA Sofia (4-3-3): Busatto; Turitsov (75' Donchev), Mattheij, Galabov, Mazikou; Yomov (68' Bai), Muhar, Lam, Wildschut; Carey, Krastev. All.: Mladenov



Arbitro: Glenn Nyberg (SWE)