I cori discriminatori effettuati dalla Curva Sud nei confronti dei napoletani e di Napoli potrebbero costaro caro ai tifosi giallorossi. Come minimo una multa, ma sono alte le probabilità di un turno di chiusura della curva anche perché in ballo c'è l'aggravante dei cori a Vieira in Sampdoria-Roma del 20 ottobre scorso. La procura federale in quel caso aveva disposto accertamenti supplementari. Quanto accaduto sabato, invece, ha portato alla sospensione temporanea della gara (dopo due annunci preventivi dello speaker), ripresa dopo l'intervento di Dzeko che ha rimesso le cose a posto in un paio di minuti con i tifosi che si sono concentrati sulla propria squadra.

Domani si attende la decisione del giudice sportivo sulla base dei referti di procuratori federali e arbitro.