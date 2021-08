La “granata” Xhaka ha infranto i progetti del centrocampo di Mourinho. Almeno nell’immaginario dei tifosi che si aspettavano lo svizzero da un momento all’altro.di ieri (“Resta qui, per noi è fondamentale”) e la proposta di rinnovo dell’Arsenal.Così ha aperto il fascicolo col piano B che ripropone vecchi pallini e nomi nuovi per consegnare in tempi relativamente rapidi aun elemento fondamentale del suo scacchiereche pesano.Le caratteristiche sono le stesse di Xhaka: un centrocampista bravo a portare il pallone oltre la linea della mediana e prendersi responsabilità di manovra. Insomma un “Pizarro” moderno. Il general manager ha iniziato aL’olandese dell’Az Alkmaar vuole andare via ma per ora si allena ancora col suo attuale club. Classe ’98 e il contratto in scadenza nel 2023, per lui bisogna comunque sborsare non meno di 18 milioni più bonus. Una cifra inferiore (14 milioni) serve per convincere il Borussia Dortmund a cedereIl danese, che in Inghilterra accostano da giorni alla Roma, convince a metà vista l’età non più giovanissima ma piace a Mourinho. Tra un anno scade pure il contratto di. Lo svizzero piace pure al Napoli e si può prendere per una cifra relativamente bassa.servono almeno 30 milioni. Senza cessioni della Roma è impossibile, almeno per il momento.