Premier League, a buon mercato. Una formula che in Italia e (anche) alla Roma ha funzionato in più di un’occasione: dapassando per. Tutto (o quasi) con la regia di. Per qualcuno il decisionista sportivo delle sorti della squadra giallorossa da 10 anni a questa parte. Negli ultimi tempi, con l’arrivo che sembrava imminente di Friedkin, la figura del dirigente toscano -protagonista anche della- sembrava allontanarsi all’orizzonte. Ora che la trattativa si è arenata la figura di Baldini torna di primaria importanza soprattutto per le problematiche legate a mercato (in entrata e uscita) e bilancio. E l’occhio di Franco è soprattutto puntato sull’Inghilterra dove vive e dove ha molteplici agganci come dimostrano anche le mosse last minute didella scorsa stagione.- La città di Liverpool non ha regalato grandi gioie alla Roma in termini sportivi. Ma sul mercato sono stati tanti gli affari messi in piedi e che hanno portato risultati soprattutto ai Reds di Klopp (vedi Alisson e Salah). Ora è il tempo di ricambiare. Nel mirino della Roma sono finitiPer diversi motivi sia Liverpool che Everton non vedono l’ora di liberarsi di loro. Il difensore croato, in scadenza 2021, non trova più spazio con Klopp e le ultime(con nemici giurati Bill Gates e i vaccini) hanno montato un caso in Inghilterra. Il prezzo è drasticamente sceso e ora Lovren si può prendere per 10 milioni. Per Kean, invece, si punta al. L’ex stellina della Juve all’Everton ne ha combinate di cotte e di crude. Per ultimain pieno lockdown da pandemia. L’Everton lo ha multato e redarguito pesantemente in una nota ufficiale. Le prestazioni sportive scadenti (il rendimento non è migliorato nemmeno con l’arrivo di Carlo Ancelotti) hanno fatto il resto. Il club di Liverpool non può svenderlo visto che appena un anno fa è costato quasi 30 milioni, ma l’ipotesi del prestito con la regia dipuò essere buona anche perché Kean vuole giocarsi le ultime chance per l’Europeo del 2021 e nella capitale ritroverebbe l’amicoCome avvenuto con Kolarov, Cole e Maicon la Roma proverà a sfruttare i canali di Baldini per convincere i calciatori in scadenza a sposare la causa giallorossa. Tra loro in pole ci sonoDue colpi di grande esperienza per difesa e attacco e per sostituire. Iniziamo dal belga con cui Baldini ha lavorato anche dal 2013 al 2015 al Tottenham. Si può prendere a parametro zero perché dopo otto anni finisce il suo contratto e le sue caratteristiche tecniche sembrano sposarsi col gioco di Fonseca soprattutto per il piede mancino. La concorrenza italiana è rappresentata da Napoli e Inter, ma la Roma garantirebbe a Vertonghen il ruolo da titolare. Da limare lo stipendio visto che fino ad ora guadagnava 5 milioni a stagione. La Roma cercherà di spalmarli arrivando a circa. Discorso simile per Pedro che in carriera ha vinto di tutto e di più e a 32 anni vuole rimettersi in gioco in un altro campionato. L’ex stella del Barcellona però è attratto dai soldoni arabi dell’amicomentre l’offerta della Roma non può arrivare a più di 3 milioni a stagione. Trattativa difficile, ma con l’aiuto di Baldini nulla è impossibile.Il lavoro di Franco sarà utile pure in ottica cessioni. Tante quelle difficili ma salutari per il bilancio in rosso della Roma. A partire dache non sarà riscattato dal Cagliari e che in Premier ha un discreto fascino. Ma i casi più spinosi sono legati aoltre ai ritornanti Karsdorp e Coric. Un’impresa titanica piazzarli tutti per Petrachi e Baldini ma anche solo liberarsi degli ingaggi dei primi tre sarebbe una manna dal cielo. In Inghilterra la Roma ha venduto spesso tra rimpianti e plusvalenze: da Rudiger a Emerson Palmieri passando per Alisson, Salah e Lamela.