Ci siamo. Questa è la settimana giusta per il passaggio di proprietà della Roma da James Pallotta a Dan Friedkin. Ultimata la due diligence, negli Stati Uniti si lavora per stilare i contratti delle 12 società di Pallotta e per la formalizzazione dell'offerta da circa 720 milioni di euro. Come si legge sul Corriere dello Sport, la firma dei contratti preliminari è attesa entro mercoledì a New York. Dopodiché inizierà la seconda fase, tra l'approvazione del Cda del gruppo Friedkin, il closing e l'Opa per la quota di azioni flottante: il tutto dovrebbe concludersi entro la metà di aprile.