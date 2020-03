La difficile ripresa del campionato, la trattativa arenata con Friedkin ma pure i tanti problemi di mercato. La Roma vive - come tutti - giorni di sospensione e non sa se potrà puntare in estate a quelpreventivato fino a qualche settimana fa. Parliamo dei riscatti da esercitare da parte dei club esteri dei giocatori ceduti in prestito la scorsa estate. Tuttavia i motivi per sperare ci sono visto che nell'ultimo mese (prima dello stop) molti tesserati hanno dato buone risposte sul campo. Ecco la situazioneSono tantissimi gli esuberi del mercato dello spagnolo ancora di proprietà della Roma. Partiamo da, la prospettiva più ricca. Dopo un inizio stentato ècome testimoniano i 7 gol e 3 assist in 19 partite. Servonoper riscattarlo dalla Roma e con la probabile cessione di Werner l’affare potrebbe andare in porto anche se il club tedesco avrebbe voluto valutare ulteriormente la continuità dell’attaccante. Buono era stato pure l’inizio didopo le disavventure al Galatasaray. Se dovesse riprendere il campionato francese le prospettive di vendita sarebbero più alte. In caso di qualificazione alle coppe europee, infatti, la Roma rinnoverebbe automaticamente il prestito risparmiando lo stipendio da 3 milioni con la speranza pure di cederlo a titolo definitivo per 12 milioni. Stava tornando sui livelli di un tempo pureAl termine del prestito secco, il club olandese potrebbe presentare un'offerta di circa 8 milioni, ma anche in questo caso il blocco dei campionato complica le cose. Difficoltà pure perche stava per tornare dopo un infortunio con la maglia dell’Almeria. Infine in Italia: difficile che il Sassuolo non decida di riscattaredopo aver investito 3 milioni di prestito. Buone notizie da anche. Il francese è diventato un leader nel Granada che ha già detto sì al riscatto da quattro milioni di euro.Avvio più sfortunato era difficile immaginarlo. Nei due mesi e mezzo di avventura a Valencia l’ex capitano della Roma, in prestito secco, ne ha passate di tutti i colori:sfociata per fortuna in un tampone negativo. L'ultima apparizione nei minuti finali della gara di Champions contro l'Atalanta, quando il risultato era ormai deciso in favore dei bergamaschi. In prestito fino a giugno, difficile che il Valencia possa pensare di acquistarlo a titolo definitivo: molto dipenderà anche dalla qualificazione alle coppe europee. Se ci sarà.