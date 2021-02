Dopo più di mezza difesa ci mancava solo lo stop di Dzeko. Anche contro il Milan proseguirà l'emergenza per Paulo Fonseca che dovrà rinunciare sicuramente a Smalling e Ibanez. I due difensori titolari alle prese con problemi muscolari non ce la faranno a scendere in campo contro i rossoneri e probabilmente salteranno anche la sfida con la Fiorentina di mercoledì. Piccole speranze per Kumbulla che però al massimo potrebbe sedere in panchina domenica sera. Al centro della difesa ci sarà quindi ancora Cristante, ai suoi lati Mancini e probabilmente uno tra Spinazzola e Karsdorp.