Roma, dal Canada: c'è anche Ghisolfi sulle tracce di David

7 minuti fa



In Canada assicurano che il nuovo ds romanista Ghisolfi si sia subito inserito nella corsa a uno degli attaccanti più forti del campionato francese, cioè Jonathan David, esploso nelle ultime due stagioni con il Lilla allenato dall'ex romanista Fonseca: ha segnato 43 gol in Ligue 1 (24 più 19). Classe 2000, ha il contratto in scadenza nel 2025 e ha già comunicato di non volerlo rinnovare. Questa però - come riporta il Corriere dello Sport - è una buona e una cattiva notizia insieme: il fatto positivo è che il prezzo del cartellino sia più contenuto, quello negativo è la ricca concorrenza che può offrire stipendi e magari prospettive superiori alla Roma. Chissà come si regolerà il patron del Lilla, Alessandro Barnaba, che è romano e romanista: a Tiago Pinto due anni fa ha venduto Celik. David può invece finire dentro a un'asta internazionale dopo la Coppa America che giocherà negli Stati Uniti con la nazionale canadese. L'attaccante piace anche al Milan.