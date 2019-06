Secondo Sky Sport, la Roma sta facendo sul serio per Florentino Luis. Fisicità e qualità, piedi buoni, il portoghese è un classe '99 e gioca nel Benfica. Il nuovo ds giallorosso Gianluca Petrachi sta lavorando per prenderlo, la trattativa è avanzata e possono essere bruciati i club inglesi che volevano prenotarlo per il 2020, su tutti il Manchester City.