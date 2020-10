L’avventura al Chelsea di Emerson Palmieri sembra ormai giunta ai titoli di coda. L’esterno, chiuso da Chilwell e Marcos Alonso, è finito ai margini della rosa di Lampard, che in questa stagione ha utilizzato l’italo-brasiliano soltanto nella seconda coppa nazionale, senza mai convocarlo per il campionato. Sul calciatore ci sono da tempo l’Inter del suo ex allenatore Antonio Conte, il Napoli e il West Ham, ma, come riporta il “Sun”, anche la Roma sarebbe in corsa per riportare in Italia il terzino classe 1994. Che nella capitale ha già giocato, precisamente dal 2015 al 2018, totalizzando 47 presenze complessive. “Al Chelsea le cose non stanno andando come vorrei. In Nazionale invece mi sento parte del gruppo“: aveva dichiarato Emerson Palmieri dopo Polonia-Italia, aprendo di fatto all’addio al club londinese. L’affare con i Blues potrebbe essere facilitato dall’eventuale ingresso, nell’organigramma giallorosso, di Michael Emenalo.