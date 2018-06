Al centro del mercato giallorosso, in queste ore, torna insistentemente il nome di Hakim Ziyech. Come riferito dal quotidiano olandese de Telegraaf, la settimana scorsa ci sarebbe stato un incontro in gran segretezza tra il ds giallorosso, Monchi, e l'agente di Ziyech, Mustapha Nakhli. Per il centrocampista marocchino sarebbe pronto un contratto che lo legherebbe al club giallorosso per 5 anni. L'Ajax, invece, punterebbe ad incassare il triplo della somma pagata nel 2016 al Twente, 11 milioni di euro, dai "Lancieri", quindi circa 33 milioni di euro.