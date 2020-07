Dall'Uruguay si susseguono i rumors sull'approdo alla Roma di Edinson Cavani, fresco di svincolo dal Paris Saint Germain. Per Sport890, tra martedì e mercoledì prossimi, sono attesi in Italia i rappresentanti dell'agenzia di intermediazione che collaborano col fratello-procuratore del Matador, Guglielmone, per chiudere l'affare.