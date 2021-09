La Roma pensa a Marco Asensio, o almeno questo scrivono in Spagna. Qualche interessamento dei giallorossi era venuto a galla la scorsa finestra di mercato, ma il prezzo del cartellino non aveva mai convinto Pinto fino in fondo. Ora Come riporta todofichajes.com la Roma ci starebbe ripensando anche perché Asensio non trova spazio con Ancelotti. Questo potrebbe influire anche sul prezzo e magari far abbassare a Florentino Perez la richiesta di 35 milioni. Ma attenzione a Milan e Tottenham interessate entrambe e pronte a inserirsi.