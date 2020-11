Il nome di Andrea Berta è tornato in superficie nei discorsi riguardo il futuro direttore sportivo della Roma. Il quotidiano spagnolo Marca, riportando i rumors che in mattinata campeggiano sulla stampa italiana, parla dell'interesse del club giallorosso che dal luglio del 2017 lavora all'Atletico Madrid. E si chiedono se la Roma riuscirà a strapparlo via da Madrid, impresa non riuscita a chi ci ha provato prima dei Friedkin: club del calibro di Inter, Milan o Manchester United che negli ultimi tempi hanno provato a tentare il dirigente italiano.