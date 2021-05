Rispunta sempre, come la mimosa a Primavera. ​ Non sorprende più l'accostamento di Nacho Fernandez alla Roma. Il difensore del Real Madrid piace da anni al club giallorosso e la necessità di intervenire sul mercato per un nome di spessore nel reparto arretrato avrebbe riaperto il dialogo tra i due club. Come riporta Diariogol l'arrivo di Mourinho sulla panchina del club capitolino per il prossimo anno costituirebbe un ulteriore elemento che potrebbe spingere lo spagnolo a cambiare aria dopo i tanti anni trascorsi con i blancos. I due si sono incrociati ed apprezzati durante l'esperienza spagnola dello Special One. La Roma avrebbe addirittura imbastito un principio di offerta da circa 20 milioni di euro.