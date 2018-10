Miguel Angel Gomez, direttore sportivo del Valladolid ed ex braccio destro di Monchi al Siviglia, parla del ds della Roma a Radio Marca: "Sono sicuro che Monchi tornerà al Siviglia, però non sono convinto che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo. È stato un grande dispiacere vederlo lasciare il Siviglia, per me è più di un amico: è un fratello. Quando ha lasciato il club avevo paura. Lui è sevillista, segue la squadra anche ora che è a Roma e ama questo club come nessun altro".