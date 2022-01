Se non partirà Diawara ecco che a lasciare la Roma in queste ultime ore può essere Ebrima Darboe, anche lui come il suo compagno di squadra di rientro dalla Coppa d'Africa. Secondo le ultime indiscrezioni il giocatore sarebbe stato già allertato per un possibile prestito. Circola l'ipotesi Cagliari, anche se di fatto non è stata ancora aperta una trattativa ufficiale. In lista anche il Venezia.