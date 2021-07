Non solo Shomurodov. La Roma sta lavorando anche per rinnovare il contratto del centrocampista classe 2001 Ebrima Darboe. Titolare nelle amichevoli contro Debrecen e Porto, il gambiano firmerà un contratto di 4 anni con i giallorossi e al ritorno dal Portogallo verranno definiti tutti i dettagli. Al momento non è prevista una sua cessione in prestito: Darboe piace a Mourinho, ed è convinto di giocarsi le sue chance in giallorosso.