Si becca una bella denuncia e un daspo di tre anni il tifoso che la scorsa estate aveva insultato sui social network Juan Jesus dandogli dello "Scimmione negro". L'autore dei beceri insulti razzisti era stato segnalato dalla Roma che aveva anche provveduto ad allontanarlo a vita dallo stadio. Il 36enne di Civitavecchia è stato denunciato dai poliziotti della Digos ​per minacce aggravate da odio razziale e stalking, oltre che essere stato daspato per tre anni.



Soddisfatta del risultato ottenuto la sindaca di Roma, Virginia Raggi che con un tweet sottolinea come nel calcio non ci sia spazio per il razzismo:

Bene denuncia e daspo per 3 anni all’autore dei commenti razzisti contro il difensore della @OfficialASRoma #JuanJesus. Nel calcio e a @Roma non c’è spazio per odio razziale e discriminazioni. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) October 10, 2019