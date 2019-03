Daniele De Rossi, centrocampista della Roma, parla a Sky Sport dopo il ko contro la Lazio: "Dobbiamo analizzare questa sconfitta anche perché nei prossimi giorni abbiamo una gara importantissima. Oggi la Lazio ha fatto meglio di noi, avevamo fatto tanti punti ma avevamo fatto fatica contro Bologna e Frosinone. Speriamo di riprenderci subito. Come si viene fuori da questa botta? Non è il primo derby che perdiamo, succede. Non vogliamo minimizzare e fingere che non ci faccia male, ma possiamo solo pensare alla prossima gara e passare il turno in Champions League. Con quella gara potrebbe cambiare il nostro punto di vista, vogliamo tornare di nuovo tra le prime otto d’Europa. Oggi l’inerzia era sempre dalla parte della Lazio. Prima quando perdevamo contro la Lazio loro erano meno forti di noi e giocavano sulla grinta, oggi hanno giocatori di qualità, secondo me giocano molto bene. Noi squadra più adatta alla Champions? Sicuramente c’è stata un’alternanza di risultati, anche lo scorso anno sono arrivati momenti così. Oggi può darsi che ci abbiano messo qualcosa in più loro come mordente, ma ridurre tutto alla voglia di vincere è sbagliato secondo me".