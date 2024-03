Roma, De Rossi: 'Dobbiamo migliorare senza palla, nessuno sarà contento di affrontarci ai quarti'

La Roma vola ai quarti di finale di Europa League, perdendo 1-0 a Brighton, ma superando l'ostacolo De Zerbi grazie al 4-0 dell'andata. Nel post partita, Daniele De Rossi è intervenuto ai microfoni di Sky, commentando il match dei suoi. Queste le sue parole:



SCONFITTA - "Già per aver raggiunto la qualificazione ai quarti bisogna fare i complimenti alla squadra. Abbiamo fatto il grosso del lavoro all'andata, oggi era una partita seria e importante e abbiamo fatto un passo avanti nella personalità. Potevamo sfruttare meglio il possesso palla per correre un pochino meno".



BALDANZI - "Io lo vedo tutti i giorni e lo vedo sempre meglio. Era per lui la prima partita da dentro fuori in uno stadio molto caldo. Ha fatto un'ottima partita, si è impegnato tantissimo. E' sempre stato forte, ma giorno dopo giorno è sempre più un giocatore da Roma. Sotto porta deve essere ancora più decisivo per le qualità che ha".



GESTIONE - "Nella gestione della palla la potevamo fare meglio. Loro sono una squadra che la palla la fa toccare poco. Dobbiamo essere bravi muoverci meglio e andare a trovare lo spazio tra le linee e questo l'abbiamo fatto poco".



FORMA FISICA - "Mi sembra che stiano sempre meglio. Vanno tutti forte in allenamento e sono tutti disponibili. Dobbiamo fare quel passo avanti in più con la palla e ci divertiremo. Le qualità ce le abbiamo tutte".



AVVERSARIE - "Rispetto agli ultimi anni non è caduta neanche una delle big. Sono tutte squadre che devi affrontare prima o poi e penso che abbiamo già affrontato squadre molto forti. Da una parte è entusiasmante perché affronti le squadre più forti con gli allenatori migliori negli stadi più belli. Sono sicuro che se non avessimo fatto 4 gol all'andata avremmo fatto un'altra partita. Da una parte è un bene dall'altra un po' meno. Comunque nessuno sarà contento di affrontare la Roma".



TOTTI - "Lo ritroveremo a Fiumicino sta sera (ride, ndr). Dopo lo chiamo e sento che dice".