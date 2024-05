Roma, De Rossi: 'Dybala portato giusto per, grazie Svilar' VIDEO

Daniele De Rossi esce a testa alta dall'Europa League. L'allenatore della Roma ha dichiarato in conferenza stampa dopo il pareggio per 2-2 subito in rimonta sul campo del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, vittorioso per 2-0 all'andata allo Stadio Olimpico e ancora imbattuto in questa stagione: "Faccio i complimenti ai nostri avversari, che sono una squadra forte. Ma in campo non ho visto tutta questa differenza".







DYBALA E SVILAR - "L'errore del nostro portiere in uscita sull'autogol dell'1-2 di Mancini? Ringrazio Svilar per tutto quello che fa fatto prima, ha salvato il risultato in diverse occasioni compiendo dei grandi interventi. Dybala? L'ho portato giusto per...".