Roma, De Rossi: 'Ecco il minutaggio di Dybala. In altri casi l'avrei lasciato a casa'

Il tecnico dellaDanieleha parlato a Sky prima della semifinale di ritorno di Europa League in casa del Bayer Leverkusen:"Cambi per mettere ciccia in area. Siamo stati anche un po' costretti dalla condizione di Dybala. Sulla fascia sinistra abbiamo tanti giocatori ma Spinazzola e Angelino quando giocano insieme si interscambiano e si aiutano, sono utili: uno più un portatore di palla, l'altro con il suo piede può metterla come vuole. Può essere un buon ventaglio di opzioni, in area possiamo andarla a colpire di testa con Lukaku, Azmoun e Cristante".

"Mah, se fosse stata un'altra partita lo avremmo lasciato a casa. Ieri dopo 10 minuti ha sentito un po' di fastidio. Abbiamo fatto controlli, non ci sono lesioni e non c'è nulla di preoccupante. Ma quello che sente il giocatore è più importante di quello che dice la macchina. Se sente fastidio dobbiamo stare attenti, perché magari metterlo in campo significherebbe avere un giocatore che non spinge. Proverà un pochino nel riscaldamento pre-gara e vedremo se poterlo avere 20-30 minuti alla fine se ce ne sarà bisogno".