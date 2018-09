Daniele De Rossi, centrocampista della Roma, parla a Il Romanista di un suo eventuale futuro in MLS o al Boca: "Gli Usa? Mi piacerebbe vivere l’America, se però sarò in grado di viverla da calciatore, sennò in America ci sono andato anche quest’estate in vacanza. ll Boca? Posso andare a vedere anche adesso Boca-River in uno stadio che mi fa impazzire, ma non voglio perdere tempo, lasciare un brutto ricordo di me altrove".