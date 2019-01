Daniele De Rossi torna ad allenarsi. Non col gruppo, ma da solo. Il capitano della Roma, che ieri era stato fermo, oggi è a Trigoria per svolgere lavoro personalizzato in palestra: dopo delle vacanze in cui ha messo da parte viaggi e relax per allenarsi e tornare il prima possibile, DDR continua con le terapie.



Come riporta Sky Sport, il numero 16 della Roma non si opererà al ginocchio, ma continuerà con le terapie conservative. "L'infortunio più grave della mia carriera": così lo ha definito dallo stesso De Rossi, che deve fare i conti con una ciste meniscale, che si va ad ad aggiungere ai problemi alla cartilagine. Ma l'operazione è scongiurata.