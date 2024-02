Roma, De Rossi ti fa ricca: rivalutati due oggetti misteriosi. Per il futuro occhi su Meret e Falcone

Il coraggio di De Rossi è stato premiato e ora la Roma si trova un tesoro tra i pali. Svilar é stato il grande eroe della qualificazione agli ottavi di Europa League grazie alla lotteria dei rigori. Ma non solo perché il portiere belga naturalizzato serbo era stato autorevole anche nel corso della partita e ora spinge Rui Patricio lontano dalla Roma già al termine della stagione. Attenzione però perché sull’ex Benfica si registra un sondaggio dell’Everton ma il club giallorosso non intende privarsene se non dinanzi a un’offerta straordinaria.



Ascolta "Roma, De Rossi ti fa ricca: rivalutati due oggetti misteriosi. E spuntano due nuovi obiettivi" su Spreaker.



DUE OPZIONI PER IL FUTURO - La crescita esponenziale di Svilar, favorita dalla scelta di De Rossi, non cambia però i piani della Roma sul mercato. L’idea è quella di prendere un portiere forte che possa raccogliere il testimone da Rui Patricio: Meret è il candidato principale. Nelle scorse settimane è stata valutata anche una pista che porta a un cuore giallorosso come Falcone del Lecce.



SEGNALI DA AZMOUN - Arrivato in estate dal Bayer Leverkusen in prestito con diritto di riscatto fissato a 12,5 milioni di euro, Azmoun sta iniziando a fornire prestazioni di buon livello grazie alla stima e alla fiducia di De Rossi. Ecco perché l’attaccante iraniano sta lanciando segnali inequivocabili al club: vuole restare in giallorosso. Prima però servirà la scelta del nuovo direttore sportivo che prenderà il posto di Tiago Pinto. Solo dopo questa verrà iniziata una trattativa con il Bayer Leverkusen (che non punta su Azmoun) per provare ad ottenere uno sconto sul diritto di riscatto.