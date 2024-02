Roma, parla Totti: 'De Rossi è entrato col piede giusto. Brighton? La vedo così'

Francesco Totti torna a parlare di Roma e lo fa commentando il sorteggio di Europa League che metterà i giallorossi contro al Brighton negli ottavi di finale. Queste le parole dell'ex capitano a Sportmediaset.



IL PARERE - "Sarà un avversario ostico, preparato, allenato da un italiano che conosce il nostro calcio. In Inghilterra sta facendo molto bene, quindi c'è un 50% di possibilità di passare come di esser eliminati".



DE ROSSI - "Penso sia entrato con il piede giusto, sta facendo bene e non era semplice sostituire Mourinho e allenare la Roma, piazza molto difficile, molto particolare. Speriamo che possa continuare su questa strada”.