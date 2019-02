Il ritorno del capitano nel momento più duro. Contro il Milan domenica sera dovrebbe esserci finalmente De Rossi dal primo minuto dopo tre mesi di calvario per l'infiammazione alla cartilagine. Un rientro che Di Francesco avrebbe voluto gestire con maggiore cautela, ma l'assenza di Nzonzi e Cristante per squalifica non lascia scampo. Se i medici daranno l'ok De Rossi sarà in campo dall'inizio. Al suo fianco Lorenzo Pellegrini.